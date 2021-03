Jimpín y Rake Martínez ¡ya son novios!

¿Usted ha escuchado eso que dice en la simplicidad está la belleza y la felicidad de la vida? Adán Jiménez dejó a un lado sus gustos, su pomposidad, para sorprender y complacer a la mujer que lo llena de felicidad desde que llegó a su vida: Rake Martínez.

Después de muchos meses, Jimpín escogió un día especial para ellos 16 de marzo, para pedirle oficialmente que fuera su novia, y lo hizo tal cual a ella le gusta.

Y es que el enamorado empresario planeó una cena, a la orilla del mar, muy romántica, con ellos dos de protagonistas para abrirle su corazón, pues está convencido de que el amor real, disfruta de lo sencillo, y está más fortalecido al éxito.

Para él, poder llamarla su novia, era importante, pues es de esos hombres que sí son detallistas, que le importan las fechas especiales, que quieren halagar a su pareja y hacerla sentir como se merece, y a pesar de el día fue complicado, terminó mejor de lo que pensó. “Fue un día bastante difícil, tengo que aceptarlo porque cumplíamos meses, yo sí soy bien de las fechas, así que cada vez que yo tengo una oportunidad de sorprenderla, lo hago, pero sí fue un día estresante porque ella ha estado enredada con su negocio de Logan’s Toy Box, se le están acumulando los pedidos, la gente no sabe que es ella la que hace todo, los collares artesanales, eso la frustra; yo hoy no la pude apoyar porque tenía enredo de dos de mis negocios, estuvimos separados todo el día; yo enredado en lo mío, ella en lo suyo, pero quería oficializar nuestra relación. Solamente es un título, una etiqueta, porque ya del resto lo teníamos todo, pero a mí me gusta, y lo quise hacer de la manera sencilla que a ella le gusta, así que para complacerla, fue algo sencillo, romántico, lindo, pero no podía dejar de pedirle para andar porque es importante para mí”.

Adán confesó que en ese momento, le dijo a Rake lo mucho que ella le llena su vida, lo mucho que la quiere en su vida… “le dije simple y sencillamente, quiero, necesito que seas mi novia, y ella miró a los ojos y me dijo pero si ya lo somos, y o le dije sí, pero no hay título etiqueta y quiero formalizarlarlo hoy, y me dijo ‘claro, por supuesto que sí”. ¡Qué bellos!

Rake: ‘Mi skyline favorito y mi persona favorita. Un día especial, que no empezó como esperabas y definitivamente yo tampoco me esperaba nada pero terminó mejor que nunca, a tu lado’.

Jimpín confesó que es muy feliz junto a Rake Martínez y que ella se merece todo y hasta más. ¡Qué viva el amor!

Tuvimos una cena espectacular… la guillé en la conversación al hablar de todas nuestras cosas, ella no se lo esperaba, y honestamente todo estaba planeado para hacerlo después del postre, lo hice encima de la cena… le dije lo mucho que ella me llena a mí y lo mucho que la quiero en mi vida.