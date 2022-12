Jimmy Fallon, Madonna, Gwyneth Paltrow, Justin Bieber… El escándalo de los NFT acaba con una demanda contra las ‘celebrities’

El cantante canadiense no compró el NFT con su dinero, sino a través de una compañía, YugaLabs, propietaria de los propios NFTs , y una plataforma, que se avinieron a describir como “el Pay Pal de las criptomonedas”, conocida como MoonPay , y que en la práctica ha servido esencialmente para que las celebrities no pierdan dinero, sino que solamente tengan uno y, por tanto, su nombre asociado a los Bored Apes, con la repercusión que ello tiene.

You May Also Like