Jiménez vive su gran sueño y promete darlo todo en las Olimpiadas de Tokio

“¡Dios mío, un sueño hecho realidad! Gracias a todas las personas que me apoyaron y me impulsaron en este camino tan duro… Este es un logro para todo Panamá. Siempre estaré orgullosa de llevarte en mi pecho donde quiera que vaya y en Japón daré todo de mí…”, escribió la veragüense Jiménez en Instagram.

You May Also Like