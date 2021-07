Jim Morrison: 50 años de la muerte del cantante de la banda The Doors

Jim Morrison, cantante de la banda The Doors, murió hace 50 años, un 3 de julio del año 1971, a los 27 años.

La revista Rolling Stone lo calificó como una persona “consistentemente controversial”, ya que además de ser una de las figuras indiscutibles del rock psicodélico y un símbolo sexual —al igual que los actores James Dean y Marlon Brando—, tenía un bagaje cultural amplio, que le permitía conversar sobre política, literatura y cine.

Morrison siempre quiso ser músico y en su momento expresó al periodista de Rolling Stone Jerry Hopkins, que tenía un deseo reprimido de ser músico.

“Cuando nació el rock and roll yo era un adolescente. Ese momento me llamó mucho la atención aunque en aquella época ni siquiera podía fantasear racionalmente con ser un artista. Pienso que en esa época estuve acumulando esa inclinación y seguí escuchando inconscientemente. Cuando finalmente sucedió, mi subconsciente ya lo tenía todo preparado”, relató Morrison.

El cantante de The Doors fue un músico accidental, ya que contemplaba una carrera en la literatura o la sociología y nunca antes había cantado, y como mucho había asistido a uno o dos conciertos.

Además, de niño no tocó ningún instrumento musical, solo tomó algunas clases de piano, enseñanza que poco después abandonó.

“Yo puedo tocar las maracas así como algunas canciones en el piano que son sólo inventos; así que no es realmente música; es ruido”, decía a Rolling Stone.

Aún así, el le puso una voz característica a temas míticos de The Doors como Riders In The Storm, The End y Break on Through (To The Other Side).

Ayer recordaron a Jim Morrison en París, la capital francesa, donde falleció a causa de un infarto. La atmósfera, descrita por la agencia noticiosa AFP, estaba compuesta por fanáticos que vestían camisetas estampadas con el rostro de Morrison, y que bebían cerveza, mientras que otros fumaban porros a escondidas.

Una multitud se acercó al cementerio de Pére Lachaise para honrar la vida y obra del músico. Zoltan, un húngaro de 40 años, se lamentó emocionado por la muerte temprana de su ídolo. “Morrison estaba atrapado en su personaje rock and roll pero le gustaba la literatura, intentaba escapar. Con 27 años [cuando murió] yo no había hecho todo lo que él había conseguido”, expresó.