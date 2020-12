Jesy Nelson abandona definitivamente Little Mix, la exitosa ‘girlband’ formada en 2011

“La queremos mucho y estamos de acuerdo con que haga lo correcto por su salud mental y bienestar. Nosotras tres continuaremos el viaje de Little Mix, ya que no estamos aún preparadas para terminarlo”, han explicado las chicas.

Desde que Little Mix presentó la gala de los EMA’s y Jesy Nelson no participó, los rumores de una ruptura con el que ha sido su grupo musical durante 9 años fueron creciendo entre sus seguidores.

You May Also Like