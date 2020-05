Jesús Rivas: ‘Dios me está poniendo la gracia’

El cambio de vida de Fitín y su entrega a Dios, sorprendió a muchos, y en gran parte, esa nueva ida fue gracias a las palabras que Dios le puso a Jesús Rivas cuando hablaba con el bailarín. Y es que Dios le está poniendo la gracia para poder salvar almas, sin importarle lo que pase. ¡Amén!

Ya muchos saben que el “instagramer” está en los caminos de Dios hace un par de años, pero ahora ha profundizado más junto a su iglesia Cfc Manantial de Vida, para poder cumplir con su misión de hablarle a las naciones, así baje de seguidores en redes sociales. ¿Cómo así?

Así mismo como le ha pasado a grandes estrellas de la música, como Tito El Bambino (aceptó a Dios y predica en sus redes), Dios le puso ese sentir de comenzar “lives” (Instagram) cada día para compartir con todos lo que él tiene en su corazón, que es a Jesús. “Pude conversar con Fitín quien entregó su vida a Dios ya casi a punto de perderlo todo como su familia, como él mencionó y recuerdo que él me dijo ‘¿bro, cómo haces tú? ¿Quién es ese Dios ? Yo quiero tener de eso ; yo le dije: prefiero agradar a Dios y no al mundo es más prefiero creer y no perder, que no creer y perderlo todo, y esas fueron las palabras que Dios puso en mí en ese momento y frases que marcaron su vida; al igual que Iván viendo los cambios vino a Cristo, Renny El Cachorro, y con varios que ahora mismo Dios está tratando y sé que al final de esto seremos una gran cantidad de jóvenes para Dios”, mencionó.

Esa misión que “La Mákina” tiene en su vida ya le ha hecho perder seguidores, pero eso es lo que menos le importa. “Ya he bajado y no me importa mientras bajo de ‘followers’ subo un escalón en los cielos”.

Jesús tiene un grupo @miraltotv en Instagram donde llevan muchos jóvenes a hablar sobre Dios cada noche, “y así poder llegar a un grupo de Whatsapp donde seguimos en disipulados y preparándonos para Dios.