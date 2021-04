Jesús Luzardo Atléticos de Oakland película noticias Grandes Ligas 2021 en español

“Definitivamente fue extraño. Nunca me había pasado antes. Escuché que sucedió en 2019 y Fiers lanzó un juego sin hits, así que esa fue la broma. Me alegro de que hayamos entrado el juego”, cerró Jesús Luzardo .

La deslumbrante recta de Jesús Luzardo , que alcanzó un máximo de 99.1 millas por hora (mph), es solo una parte de la ecuación que hace que Luzardo sea tan especial. Tiene otra cualidad que no se puede enseñar: la resiliencia. El rebote de Luzardo de una salida difícil la semana pasada no fue la primera vez que mostró este rasgo. Dos de sus cuatro salidas en blanco la temporada pasada también se produjeron después de salidas difíciles en las que permitió cuatro carreras y seis carreras.

“Sentí que me estaba alejando de mí mismo. Esa mirada es simplemente lo mío. Ahora, he vuelto a mí mismo”, dijo Jesús Luzardo .

Jesús Luzardo aún no ha alcanzado el nivel de as que esperaban los Atléticos de Oakland . El zurdo de 23 años está luchando contra las inconsistencias con las que se enfrentan la mayoría de los lanzadores jóvenes de su calibre al principio de su carrera. Pero salidas como la que hizo el martes por la noche son las que mantienen la confianza de Oakland en que Luzardo podría estar en la línea de un gran avance esta temporada.

