Jesús Daniel, la estrella de la Teletón 20-30

Su hijo tenía un soplo en el corazón que en tres meses se cerró solo. También le hicieron un examen del gen WNT3, el gen de la tretraamelia. Este estudio, según explicó Lotero, determina si el gen está activo o no. Si está activo, el paciente pudiera estar en riesgo de una muerte prematura En el caso de su hijo, no está activo.

