Jesús Castro opina sobre su tenso enfrentamiento con Jordi Cruz en ‘MasterChef Celebrity 5’

Jesús Castro protagonizó el momento más tenso del estreno de MasterChef Celebrity 5, la entrega en la que se enfrentó a Jordi Cruz tras recibir una valoración negativa de sus platos. Ahora, unas semanas después, ha dado su opinión en Instagram acerca de lo sucedido.

El concursante del talent culinario ha respondido a las preguntas que sus seguidores le han hecho a través de una serie de stories. Muchas de las cuestiones giraban en torno a su experiencia en el concurso y a la relación con Cruz, quien tachó sus platos de “pedrada”.

“Yo no me he enfrentado con nadie, me limité a responder lo que me preguntaba”, ha explicado el protagonista de El niño. Y es que, durante la valoración del juez, el actor se plantó frente a él al no estar de acuerdo. “¿Tú qué estás buscando aquí, discutir conmigo?”, le reprochó el chef.

Por otro lado, Castro ha valorado que, de momento, no piensa volver a participar en un programa como MasterChef. “No creo, sinceramente”, ha escrito cuando le han preguntado; y ha advertido que no solo se tienen en cuenta las dotes culinarias.

“¿Crees que en MasterChef importa la comida o algo más?”, le ha preguntado un usuario, a lo que él ha respondido: “La cocina y el espectáculo también. Recuerda que es un programa y la audiencia manda”. Este martes, a partir de las 22.15 horas, se le podrá ver de nuevo demostrando sus dotes ante los fogones.