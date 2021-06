Jesús Castro justifica su encontronazo con la prensa: “Estaba manipulado”

Tras protagonizar un tenso encuentro con la prensa el pasado mes de mayo, el actor Jesús Castro volvió a responder este fin de semana a las preguntas de los periodistas. Y, de hecho, aprovechó la oportunidad para defender que las imágenes en las que aparecía enfadado estaban “manipuladas”.

“Me dijeron que yo decía ‘cuidado conmigo que soy de Vejer’. Y estaba manipulado, yo dije que tenía que tener en cuenta que soy de Vejer”, explicó a Chance (Europa Press) en el evento benéfico de la fundación Cris, en el que estuvieron presentes otros rostros conocidos, como Carlos Sobera.

El protagonista de El niño justificó, así, que lo que él quiso decir es que no está “acostumbrado a tener cámaras”. “Me gustaría que, ya que me graban, lo pusieran en bruto y no lo que les sale de los huevos”, zanjó.

El intérprete se refería a unas declaraciones que fueron muy criticadas. “Si me enfado este señor no graba, te recuerdo que soy de Vejer. Puedo ser pacífico y atenderos de una forma educada, pero también puedo no serlo”, les dijo a los reporteros a la salida de un restaurante, pocos días después de confirmar su relación con Alba Casillas, la hermana del exfutbolista Iker Casillas.