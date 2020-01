Jesús Calleja se lleva un zasca al pedir una prueba en Fórmula 1

Calleja preguntó a Alonso si le ve en la F1, a lo que el asturiano respondió que “tendrías que probar pero no te veo”, ya que “no hay nada para probar”. Alonso también se lo desaconsejó “porque en la pista vas solo, sin copiloto , y no sé dónde acabarías”, bromeó el asturiano.

