Jesús Calleja responde con cariño a Ana Rosa tras apoyar a Fernando Simón y le ofrece participar en ‘Planeta Calleja’

Pero que ganas tengo de que te vengas amiga @anarosaq y te prometo que te cuidaré mucho y haremos solo la aventura que te guste. Llevo años invitándote y no se me arregla… Jajajajaja besos amiga y compañera

Tras sus palabras, Calleja no ha dudado en responder con un cariñoso tuit. “Pero qué ganas tengo de que te vengas amiga, y te prometo que te cuidaré mucho y haremos solo la aventura que te guste. Llevo años invitándote y no se me arregla… Besos amiga y compañera”, ha escrito.

“Calleja pregunta de todo”, ha dicho la periodista, que después ha vuelto a dirigirse al aventurero. “Algún día iré contigo, pero haces siempre cosas muy arriesgadas”, ha añadido, asegurando que el presentador propone retos complicados: “A mí el buceo como que no me gusta, soy más de ir por encima”.

You May Also Like