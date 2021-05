Jesús Calleja, El Drogas, Paz Padilla y otros famosos que se han posicionado en contra de los negacionistas

Twitter es maravilloso. Recibo mensajes de lectores, o que dicen serlo, afirmando que no volverán a leer mis libros porque me vacuné ayer. Por lo visto debía mantenerme virgen e ininyectado, o como se diga, para no ofenderlos. Para la segunda dosis, les ruego que rellenen esto: pic.twitter.com/ASF6ni0165

Entre ellos hay muchos famosos , y otros no tan conocidos, pero que difunden el mensaje de la misma manera. Pero, por su influencia, estos actores, músicos, personajes de la televisión, etc. han ido luchando contra estas personas que niegan la existencia del virus o que no creen en la efectividad de las mascarillas, entre otras cosas.

You May Also Like