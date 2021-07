Jessica Bueno explica su parto “más difícil”: “Estaba un poco asustada”

“Tienes que levantarte de la cama sí o sí y sientes que no puedes. Yo no había sentido nunca un dolor igual y tuve que intentarlo tres veces hasta que lo conseguí. A partir de ahí todo va a mejor. Cuanto más te muevas y camines antes te recuperas y antes desaparece el dolor” y ahora, que ya se encuentra mejor, solo percibe la molestia al incorporarse, tumbarse o realizar movimientos de abdomen. “Es un dolor que merece la pena con creces. No hay que tener miedo” , asegura para futuras madres.

“Considero que tanto la cesárea como el vaginal son partos naturales . Si hubiese podido lo habría tenido de este modo, pero al final lo que cuenta es el bienestar del bebé. Este ha sido mi parto más difícil , con los otros no hubo ninguna complicación. En el primero me dieron tres puntos y en el segundo solo uno”, ha comparado.

