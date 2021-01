Jesé se entrena en solitario para convencer a algún equipo de que le fiche

Jesé tiene 27 años y está en el pico de edad de un futbolista de élite. Con experiencia en clubes como los citados Real Madrid o PSG, también ha militado en el Betis o el Sporting de Lisboa , donde sin embargo no acabó de brillar. A la desesperada por no convertirse en otro juguete roto (si es que no lo es ya), el grancanario busca una oportunidad de redención.

