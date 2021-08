Jers Medical denuncia una campaña sucia liderada por la competencia

Darío Martínez, presidente de Jers Medical Panamá, expresó que “quienes no han podido ofertar pruebas de laboratorio con la calidad y seguridad de la prueba Sofía que ellos proveen “quieren lograr, con esfuerzos sistemáticos de desinformación, lo que no han podido lograr en abierta y transparente competencia”.

