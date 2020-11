Jennifer Lopez y las dos marcas italianas para su look neoyorquino

La cantante de 51 años acompañó a su prometido, Alex Rodriguez, a la inauguración del show de luces de Saks Fifth Avenue, evento del que sería anfitrión. Mostrando su sobriedad y estilo, JLo eligió la elegancia italiana de dos firmas reconocidas para demostrar que un look (casi) del mismo color es moderno y audaz. La combinación de esta noche se trató de un abrigo morado de Valentino, que usó con una bolsa de Dolce & Gabbana de una tonalidad parecida , botas café de Balmain, lentes Fendi, joyas de Jennifer Fisher y cubrebocas de lentejuelas de Katie May.

