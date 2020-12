Jennifer Lopez y Kim Kardashian han dado con el ‘spray’ perfecto para luchar contra el encrespamiento

Si nos preguntamos como Jennifer Lopez consiguió tener el peinado perfecto durante la Superbowl, este spray fue su secreto. Pero no solo hace que no tengamos frizz , también deja un acabado glass que ha enamorado a Kim Kardashian.

El responsable de los mejores looks de JLo ha confesado que el spray Dream Coat de la marca Wow Color se ha convertido en uno de sus productos indispensables porque actúa como “perfeccionador”. Con una fórmula basada en la tecnología textil, permite, por ejemplo, que el pelo no se encrespe cuando llueva o haya humedad.

