Jennifer López y Ben Affleck tienen a Álex Rodríguez ‘muy impactado’ por su escapada romántica | Gente | Entretenimiento

Sin embargo, ahora las sospechas recaen en la intérprete de Jenny from de block, ya que la reconciliación de Ben y Jennifer muy bien pudo haberse estado gestando desde mucho antes. No se sabe, pero las dudas matan.

Los fanáticos han estado extasiados por la novedad, generando una hoguera de comentarios en las redes sociales, pero quien al parecer no ha tomado muy bien la reconciliación de Bennifer es el exbeisbolista Álex Rodríguez (conocido por sus fanes como A-Rod), quien hasta marzo fue el prometido de JLo, pero que rompieron porque supuestamente ella no podía confiar plenamente en él debido a supuestas infidelidades.

