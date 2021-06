Jennifer Lopez y Ben Affleck: las señales de que su nueva oportunidad en el amor ‘no es una relación casual’ | Bennifer | Celebs | Estados Unidos | nnda | nnni | GENTE

En medio del lanzamiento de su nuevo tema ‘Cambia el paso’, la cantante latina Jennifer Lopez está enfocada en lograr que su nueva oportunidad en el amor junto al productor y director Ben Affleck funcione de la mejor manera y no termine como hace 17 años, cuando tuvieron que cancelar su boda y separar sus caminos. En pleno 2021 ‘Bennifer’ sigue viviendo al máximo su romance en Los Ángeles y son diversas la señales que demuestran que esta vez en más serio que nunca y no piensan volver a distanciarse.

Si bien ninguna de las celebridades ha confirmado oficialmente que son pareja nuevamente, el apasionado beso que se dieron en público en el restaurante Nobu en Malibú, frente a toda la familia de la ‘Diva del Bronx’ y sus hijos con Marc Anthony, Max y Emme, es más que suficiente para entender que están enamorados y disfrutando de su compañía.

Señales de que van en serio

1. Sonrisas y complicidad

Una romántica cita en el restaurante Avra Beverly Hills Estiatorio, especializado en gastronomía griega, es la nueva demostración de lo bien que están en este nuevo reencuentro.

La cantante de 51 años y el actor, de 48, fueron captados a su llegada al local en un lujoso Rolls Royce y no dejaron de mostrarse sonrientes y cómplices mientras eran fotografiados por los paparazzi.

Para la cita en pareja, JLo eligió un top básico y unos shorts color camel, además de chaqueta blanca y sandalias de tiras con tacón. Su acompañante, el protagonista de ‘Argo’ optó por un look más informal con pantalones oscuros, camisa de color verde militar y casaca negra.

“Disfrutaron de la cena en uno de los comedores privados. Jen estaba increíble (…) Los dos estaban de muy buen humor. Ben siempre se pone feliz cuando está con ella”, dijo una fuente a la revista People.

Además, desde su entorno más cercano revelaron que “No es una relación casual. Se lo están tomando muy en serio y quieren que dure”, según publica ‘Hola’.

2. Mudarse a Los Ángeles

Este acercamiento con Ben Affleck hizo que Jennifer Lopez deje Miami para mudarse a Los Ángeles y no tener una relación a distancia. Incluso fue fotografiada junto a su hija Emme de compras en varias tiendas de muebles. Se sabe también que el actor le propondrá que se muden juntos.

“Ambos están firmes en evitar una relación a larga distancia y ella ya ha hablado con Marc Anthony -padre de sus hijos-, quien aceptó el plan siempre y cuando no interfiera con su situación de custodia compartida que ambos tienen”, señaló una fuente muy cercana a la pareja a la revista Closer.

3. Posible anillo de compromiso

Medio internacionales indican que él estaría pensando en darle un nuevo anillo de compromiso a la cantante en el día de su cumpleaños, que será el próximo 24 de julio, donde apagará 52 velitas. La primera vez le entregó un diamante rosado de Harry Winston con un costo de 1.2 millones de dólares.

Jennifer Lopez y Ben Affleck terminaron 2004 cuando eran una de las parejas más populares. (Foto: AFP)

4. Buena relación con Max y Emme

Los hijos que tuvo Jennifer Lopez con su exesposo Marc Anthony ya tienen 13 años y estuvieron presentes aquella vez que su madre protagonizó un romántico beso con Ben Affleck en Malibú. Ambos pequeños se llevan bien con el director, quien tiene tres hijos con su ex Jennifer Garner.

“A sus hijos les gusta mucho Ben, creen que es gracioso y se pasa muy bien a su alrededor. Oficialmente, ya se ganó a su familia con su carisma”, contó una fuente a E! News.

5. Aprobación familiar

La nueva historia de ‘Bennifer’ cuenta con el visto bueno de la madre de la cantante, Guadalupe Rodríguez y de las exparejas de ambos, hablamos de Marc Anthony y Jennifer Garner.

“En el pasado, Ben y la mamá de Jennifer estaban muy unidos. Guadalupe amaba a Ben. Estuvo muy triste cuando hace años las cosas no funcionaron entre ellos (…) Ahora está feliz de que hayan vuelto”, reveló una fuente a la revista People mientras que otra indicó que “Jennifer y su mamá están muy unidas. Para ella es muy importante que la persona con la que esté se lleve bien con su madre. Jennifer está encantada de que Ben y Guadalupe pasaran tiempo juntos en Las Vegas. Ambos aman las apuestas y se la pasaron muy bien en el Wynn Hotel”

A esto se suma lo dicho por la exesposa del actor de ‘Gone Girl’, Jennifer Garner, quien espera que los niños sigan siendo la prioridad en medio de la nueva oportunidad que se está dando en el amor junto a JLo.

“Jen no quiere involucrarse. Ella ha seguido adelante por completo (…) Ella continúa enfocándose en sus hijos y esa es su prioridad. Cuando los niños están con Ben, ella espera que esa sea su prioridad también. Lo que él hace el resto del tiempo no es problema de ella. Ella ha hecho todo lo posible para fomentar buenas relaciones entre Ben y los niños. Pero ella no se involucrará con las personas con las que él sale ni con su vida privada”, explicó una fuente de la actriz de ’13 Going on 30′ a E! News.