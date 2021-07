Jennifer López luce brillos y mini shorts de jean en su nuevo videoclip con Rauw Alejandro

La actriz y cantante Jennifer López de 51 años está en su mejor momento personal y profesional. Mientras que disfruta de la compañía y los buenos momentos junto a su pareja Ben Affleck y afianza la relación con sus hijos armando una familia ensamblada, acaba de estrenar una nueva colaboración con su colega Rauw Alejandro.

La canción se llama Cambia el Paso y la diva del Bronx ha aprovechado las redes sociales y sus más de 164 millones de seguidores para promocionar el material. El miércoles pasado estreno la canción en las plataformas de reproducción y ayer aterrizó en el mismo medio el videoclip.

JLo en el clip. Fuente: instagram @jlo

En las imágenes se puede ver a Jennifer López derrochando su belleza tanto por las calles de Miami como en la playa. Para esta producción JLo eligió un mini short de jeans roto y en color celeste, mientras que para la parte de arriba lució un corpiño completo de strass que resalta su trabajada figura producto del esfuerzo físico.

JLo y Rauw Alejandro. Fuente: instagram @jlo

En el clip de Cambia el Paso, Jennifer López tiene un make up impecable que realza sus rasgos latino y su cabello juega tanto con el viento como con el mar y la arena, donde ella baila de forma muy sensual mientras entona parte de la letra que dice “Ahora le toca ella … tomarse la botella … y salirse a divertir … and it goes like this ?#CambiaElPaso”.

JLo en la promo de su nueva canción. Fuente: instagram @jlo

Hace algunos días, en la rueda de prensa promocional, Jennifer López explicó el sentido de la canción al decir: “Es sobre cambio y perder el miedo de ir al siguiente nivel” y agregó a modo de ejemplo que si algo no se siente bien, lo que sea, hay que moverse. ”El baile es vida, goce y felicidad”.