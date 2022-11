Jennifer López CONFIESA que estuvo al borde de la MUERTE tras su separación de Ben Affleck

Si, como yo a veces, has perdido la esperanza, casi te das por vencido, no lo hagas. El verdadero amor existe y algunas cosas duran para siempre y eso es real. Quiero transmitir ese mensaje al mundo y eso requiere mucha vulnerabilidad.

Dichas declaraciones fueron dadas luego de que Jennifer López anunciara que sacará un nuevo álbum titulado “This Is Me… Now”, el cual es una continuación de su proyecto de 2002, ‘This is me… then’, el cual al parecer va dedicado a su único amor y actual esposo, Ben Affleck, donde el mensaje puntual de esta discografía es: “Este amor existe. Este es un amor real”.

Fue muy doloroso después de que nos separáramos, una vez que cancelamos esa boda hace 20 años, fue la angustia más grande de mi vida. Sinceramente, sentí que me iba a morir. Me sentí en una espiral durante los siguientes 18 años en los que simplemente no podía hacerlo bien. Pero ahora, 20 años después, tiene un final feliz. Tiene el final que nunca sucedería en Hollywood.

