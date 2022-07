Jennifer Lara se defiende de las críticas por haber grabado la entrega de su hija a su expareja

“Su abogado se pone en contacto con mi abogado pidiendo ir a mi casa a despedirse de la niña, yo le digo que por supuesto, que puede ir a despedirse de su hija. No aparece. Y a raíz de ahí, nunca mas se supo, en un año y medio . Nunca jamás le he negado, ni a él ni a su familia ver a su hija”, ha vuelto a subrayar.

Además, “la vida en su pueblo [el del padre] estaba empezando a ser muy difícil, a mí me insultaban por la calle “, ha contado, exponiendo que “vivía una situación en la que tú no consigues darte cuenta de ciertas cosas hasta que no tomas distancia y pasa cierto tiempo”.

“En ningún momento he tenido ninguna intención de nada porque perfectamente podría haberme ido antes “, ha recalcado, al mismo tiempo que enumeraba los motivos que le llevaron a abandonar la provincia rumbo a Alicante, donde actualmente residía con su hija: “Pasa un año y sigo sin trabajar, la situación con él empeora bastante, por su parte, no por la mía”.

En este sentido, ha apuntado que “yo me separo estando enamorada, sin entender nada, después de un confinamiento que pasé sola”, en el que convivía con su expareja pero “es todavía más duro si esa persona que tienes al lado hace como que no estás, ni yo ni la niña”, ha señalado antes de revelar que él comenzó a dormir en otro dormitorio “porque la niña le molestaba” un mes después de empezar a trabajar.

