Jenizel, expareja de Yemil, se refugia en Dios tras imputación de cargos

El Ministerio Público confirmó la imputación de cargos a Jenizel Arias, expareja del reguesero Yemil, por el delito contra la administración de justicia en la modalidad de falsa denuncia, y podría ser sancionada con tres años de prisión.

Recordemos que fue a principios de 2019, como en marzo por allá, que Jenizel denunció al reguesero por agresión y privación de libertad. Ella no solo lo hizo ante la ley, sino que también fue ante los medios de comunicación, narrando todo el “suplicio” que vivió al lado de quien hoy día se mantiene en prisión por una denuncia de violencia de género interpuesta por Tatiana Vélez.

Arias retiró la denuncia cuando Yemil ya cumplía con meses en prisión como parte de las investigaciones.

Jenizel nos comentó que sí tenía conocimiento de la imputación de cargos desde el viernes, día en que le tocó ir a una audiencia, pero no quiso hablar más del tema.

Recordemos que en una entrevista que nos concedió en febrero de este año habló sobre porqué retiró la denuncia. “Ok! Sí, yo sí retiré la denuncia, y no fue por boda ni mucho menos por dinero, fue porque no fue ni uno ni tres meses con esa persona. A pesar de todo el daño que me causó física y emocionalmente, en el fondo de mi corazón nunca quise verlo mal, solo quería paz. Fui juzgada y señalada por cómo me retracté al final, pero no tengo culpa de no tener un mal corazón”, comentó.

Dios es su refugio

Luego de que se publicaran la información del Ministerio Público, Jenizel recurrió a sus historias de Instagram para subir unas imágenes que hablaban de la Palabra de Dios. Esta vez no recurrió a las redes sociales para subir fotos desde su trabajo o desde la comodidad de su hogar sonreída con sus amigas, no.

En una de las imágenes se puede ver a una mujer arrodillada orando, mientras en el espejo se refleja a un soldado de guerra arrodillado orando y la mano de Jesús le toca el hombro. En la siguiente historia se lee el Salmo 17:8: “Cuídame como la niña de tus ojos; escóndeme bajo la sombra de tus alas”.

Esta ex de Yemil lo denunció públicamente y ante la ley por privación de libertad, agresión verbal, física y psicológicamente. Todo fue en 2019.

“Es difícil salir de una relación enfermiza, pero bueno a seguir adelante que la vida me volvió a demostrar…”, dijo ella.