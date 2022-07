Jenicka Lopez se abre el pantalón e iguala a su hermana Chiquis Rivera en sensualidad

Pero no solo esto, Jenicka Lopez , al igual que Chiquis Rivera son imagen de sus propias marcas de productos. En el caso de la hija menor de Jenni Rivera tiene una línea de ropa deportiva para mujeres curvy llamada Over Comfort , que son la mayoría de las mujeres latinas . Además es de colores planos y neutros, lo que lo hace combinable. Sin duda es una luchona como todas las mujeres de la dinastía Rivera.

You May Also Like