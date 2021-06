Jeff Bezos volará al espacio en el primer lanzamiento tripulado de Blue Origin

G/O Media may get a commission

El cohete despegará hasta superar la velocidad del sonido. A los tres minutos, la cápsula First Steps se separará del propulsor y los turistas espaciales podrán desabrocharse los cinturones para acercarse a las ventanas y experimentar la sensación de ingravidez. Cuatro minutos después del despegue, el New Shepard aterrizará verticalmente sin la cápsula en una plataforma a 3,2 km de la torre de lanzamiento.

El vuelo suborbital del New Shepard durará 10 minutos. La cápsula First Steps tiene capacidad para cuatro tripulantes, pero se desconoce si habrá alguien más aparte de Bezos, su hermano y el ganador de la subasta de Blue Origin. La subasta sigue abierta y la oferta más alta por ahora es de 2,8 millones de dólares.

