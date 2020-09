Jeff Bezos abrirá una escuela preescolar gratuita

Bezos anunció por primera vez su aventura en la educación en 2018 con el lanzamiento de la Bezos Day One Fund, con su entonces esposa, MacKenzie Scott. El fondo de US$ 2.000 millones se creó para financiar organizaciones sin fines de lucro existentes que prestan servicios a familias sin hogar y para una red de escuelas en vecindarios de bajos ingresos.

