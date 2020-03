Jefe de la bancada del PRD: ‘El lunes vamos a decidir sobre la elección del defensor del Pueblo’

“No puede haber una institución tan importante sin cabeza. El pleno esta rehuyendo a su responsabilidad. Queda claro para este diputado que la defensora tiene una función y no es claramente en defender los derechos humanos, y quedó completamente retratada en una entrevista que se le hiciera recientemente… Nombramientos a personas, aceptar el manejo político de una institución que debe buscar los derechos humanos tanto suyo como los míos, de todo el país y que esta Asamblea lo permita y hasta lo promueve es penoso. Yo quiero que usted me de una clase y que usted con su bancada le demuestre al país que usted quiere que los derechos humanos se respeten”, dijo Vásquez.

