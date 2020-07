Jean Modelo brindó ayuda como ‘famiglia’

Para los que no saben, Jean junto a otros excompetidores de Calle 7 Rafe Lucado, Daniel Domínguez, entre otros han estado llevando bolsas de comida a distintas comunidades en diferentes provincias del país Chiriquí, Darién, etc . Él sigue pidiendo donaciones a través de las redes sociales para seguir con “Pueblo salva a pueblo”.

