Jay Leno sufrió graves quemaduras en el rostro por la explosión de uno de sus autos

“Hay mucha gente caminando así, son solo bombas de tiempo. Tienes todo este colesterol, no te das cuenta hasta que realmente golpea, ¿sabes?, explicó. “Es como en un automóvil, si una sola pieza de suciedad entra en el ojo de la aguja del chorro, y ¡boom! y no pasa más gasolina. Y eso es lo que sucede con tu corazón”.

“Mucha gente no se da cuenta del colesterol alto, y si ha tenido un ataque al corazón o un derrame cerebral, está aumentando el riesgo de tener otro”, dijo en ese momento. “Es como un terremoto, puede que no destruya la casa, pero ciertamente debilita la estructura”.

El ex conductor de “Tonight Show”, de 72 años, estaba programado para actuar en el evento en Las Vegas el domingo por la noche, pero no pudo asistir debido a un problema de salud.

Jay se iba a presentar en la conferencia The Financial Brand el domingo, pero los organizadores dijeron que tuvo una “emergencia médica muy grave” que le impidió presentarse, según un correo electrónico de los organizadores.

