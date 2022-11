Jay Lenno abandona el hospital que trató sus quemaduras

El popular presentador estadounidense Jay Leno ha sido dado de alta en el hospital de Los Ángeles en el que fue tratado de las quemaduras de tercer grado que sufrió en un incendio en su garaje, informan medios locales.

El presentador del Tonight Show, de 72 años de edad, salió del hospital Grossman Burn Center angelino el lunes pasado, unos diez días después de haber sido ingresado para recibir tratamiento.

Fue el propio hospital especializado en atender a quemados el que anunció la salida de Leno en un comunicado que acompañó con una fotografía del famoso comediante con el personal del centro, en el que se le aprecian aún secuelas del incendio en el cuello y en una mano.

”Estoy satisfecho con el progreso de Jay y soy optimista de que se recuperará por completo”, dijo el doctor Peter Grossman en un comunicado.

El incidente se produjo cuando Leno, que es coleccionista de automóviles, se encontraba en su garaje y, por motivos que se desconocen, uno de los vehículos se incendió, causándole quemaduras en las manos y en la parte izquierda de la cara, pero sin dañar gravemente los ojos o los oídos.

Jay Leno says goodbye to staff at the Grossman Burn Center after wrapping up a 10-day stay treating his injuries from a car fire earlier this month.

