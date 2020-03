Javy Guerra y su lucha en Los Padres

El pelotero panameño Javy Guerra sigue luchando fuertemente por hacerse con un lugar en el róster inicial de los Padres de San Diego.

El campo corto, transformado ahora a lanzador, ha sido una de las grandes sorpresas en el campo de entrenamiento de San Diego.

Guerra, de 24 años, no ha permitido carreras en esta pretemporada. Tiene efectividad de 0.00 con cinco ponches y solo tres hits permitidos en cinco episodios de trabajo.

Su gran labor tiene a varios periodistas que cubren el día a día de los Padres pronosticando que muy probablemente estará con el equipo en el día inaugural de las Grandes Ligas.

“A veces me sorprende dónde estoy ahora”, dijo Guerra. “Pero me siento bien. Me siento bien en el montículo, me siento bien en el bullpen durante el juego. Cuanto más lanzo, me siento más cómodo”, explicó el relevista panameño en declaraciones a la página oficial de los Padres.

Guerra fue firmado en 2012 por los Medias Rojas de Boston como campo corto. Luego, pasó a los Padres en 2015 y por muchos años fue uno de los mejores prospectos de la organización.

Pero todo cambió el año pasado, cuando la novena de San Diego decidió convertirlo en lanzador y en su primer trabajo desde el bullpen alcanzó las 100 millas por hora con su recta. Desde ese momento, trabaja como lanzador.

Jayce Tingler, mánager de los Padres, reconoció que la batalla por hacer el equipo como relevista no está para nada decidida.

“Tenemos un grupo muy talentoso de jugadores compitiendo por los puestos en el bullpen”, explicó.

“Va a tener que salir y ganarse su puesto”, añadió el entrenador.

“Uno mira lo que hizo en el campocorto: ese atletismo, el ‘latigazo’ ese que tiene en su brazo …”, dijo.

“ No sé si he visto algo así. Él podría ser un relevista de élite de las Grandes Ligas, 100%, sin duda en mi mente. Nadie querrá enfrentarse a ese tipo”, acotó.

Balance

Javy Guerra presentó una efectividad de 3.38 durante el año pasado en 21 partidos como relevista en las ligas menores.

Su progreso como lanzador llevó a los Padres a subirlo a las Grandes Ligas en el último mes de temporada en septiembre y apareció en 8 partidos, en los que permitió 5 carreras en 8.2 episodios para una promedio de carreras limpias de 5.19, producto de tres jonrones permitidos, 7 hits y 3 ponches.

Austin Hedges, receptor de los Padres, no se guardó a la hora de elogiar al panameño. Calificó su brazo como de clase “élite”.

“El podría ser un relevista de élite de las Grandes Ligas, 100%, sin duda en mi mente”, indicó.

Por el momento, a falta de 12 partidos para que concluya la pretemporada, Guerra solo busca hacer el equipo.

Los Padres de San Diego arrancarán la temporada en casa el próximo jueves 26 de marzo, durante el día inaugural de las Grandes Ligas ante el equipo de los Rockies de Colorado.

“Ahora mismo, solo estoy tratando de conseguir un trabajo como lanzador”, señaló el chiricano.





