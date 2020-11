Javier Tebas pide a los candidatos a la presidencia del Barça que dejen de lado el independentismo

“Tenemos exceso de gasto de unos 500 millones de euros , porque los clubes no pueden sacarse a los jugadores con los contratos. Se ha hecho un ejercicio de reducir las masas salariales. Si teníamos previsto ingresar un 45% de ticketing y no va a ser así, los clubes van excedidos en 500 millones de euros”, admite Tebas.

You May Also Like