Javier Jurado tira ‘Culpables’ junto a Kenny Man

“Nazty lo solté, dejé atrás todo. Todo el mundo me conoce por Jav Jurado, prefería quedarme con mi nombre. A pesar de que Lowi & Nazty era totalmente un concepto mío, pero decidí seguir adelante en la etapa más real de mi carrera. Igual Mariana era un nombre que yo había inventado, pero qué mejor que ser yo mismo y como todo el mundo me conoce”, destacó.

“Me siento muy feliz en esta nueva etapa, de verdad que nunca me había sentido tan feliz, se han abierto demasiadas puertas y la gente me está apoyando mucho más que antes”, dijo.

You May Also Like