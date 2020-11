Javier Gilberto Santana luchó por su sueño y lo logró, tan panameño como tú

“Cada día sigo aprendiendo, continuamos capacitándonos, entrenándonos. Hay oportunidades de mejoras cada día. Una expriencia de la que me siento orgulloso de todo lo que ha sucedido. En 2017 me gradué de la universidad y pude llevar a mis padres, eso ha sido lo mejor, un momento de felicidad al máximo. Hoy día tengo mis cosas con esfuerzo propio y eso confirma que con nuestra superación también hacemos grande a Panamá”, relató Santa Guerra.

“Estoy orgulloso de todo lo que ha sucedido. Tengo mi hogar, he tenido mejoras en mi calidad de vida. Mi automóvil, he viajado, gracias a Dios. He tenido cosas que en realidad, nunca iba a conseguir si seguía con esa mentalidad limitada. Uno es lo que quiere ser, es cuestión de voluntad”, afirmó el entrevistado.

