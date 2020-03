Javier Bardem da su apoyo a Johnny Depp y llama a Amber tóxica

Johnny está demandando a Amber por US$50 millones en daños , y han intercambiado acusaciones amargas, con la estrella de The Lone Ranger alegando que su ex abusó de él en lugar de lo contrario, y la actriz de Aquaman alegando que Johnny tiene problemas con el alcohol y las drogas.

Javier, quien protagonizó junto a Johnny en Piratas del Caribe : La Revancha de Salazar y el drama de 2000 Before Night Falls , hizo una declaración en el caso, obtenida por The Blast , apoyando a su amigo como víctima de “mentiras” .

