Javier, Astros logran 2do no-hitter en la historia de la Serie Mundial



En la apertura más trascendental de su carrera, Javier esculpió su mejor obra de arte como lanzador.



\”Bastante grande, con mi familia presente. nunca lo voy a olvidar\”, comentó.



**• Gurriel amplía su propia marca de hits para un cubano en SM**



Resguardado con una recta de cuatro costuras que a lo sumo llegó a las 95 mph y un slider, Javier dominó a placer en el feudo de los Filis.



Los Astros aseguraron que este Clásico de Otoño se resuelva el fin de semana y en su casa.



