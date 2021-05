Javier Aguirre y su nueva ocurrencia: Interrumpir conferencia | VIDEO

“ No me parecen atinadas las declaraciones que hizo , más allá de su trayectoria está totalmente errado.

“ Fue un partido como lo esperábamos , disputado, con dos equipos intensos que juegan bien al futbol, y la primera parte tuvimos menos tiempo la pelota y aun así nos fuimos ganando, en la segunda parte creo que fuimos mejores y tuvimos dos distracciones defensivas y esto está abierto, no creo que nadie dé por sentado que estamos fuera, 1-0 allá, estamos vivos, estamos bien y estamos contento no por la derrota, y al final pudimos haber empatado, tuvimos 2 o 3 muy claras, así es el futbol, la Liguilla, no podemos perdonar ”, dijo.

Don Javier “Vasco” Aguirre no me joda.

No lo dijo abiertamente, pero a Javier Aguirre , DT de Rayados de Monterrey no le gustó la marrullería con la que de repente jugó Santos Laguna , su rival de este jueves en los Cuartos de Final del Guard1anes 2021 .

