Javier Aguirre dice que la Liga española regresará el 20 de junio

“Ya tenemos fecha de inicio de Liga. El 20 de junio arrancamos la Liga y en cinco semanas terminamos oficialmente el 26 de julio. Se jugará sábados y domingo, y miércoles y jueves, once fechas. Me lo acaba de informar la Liga oficialmente y estoy muy contento porque ya tenemos calendarizados los entrenamientos. Ya empezamos mañana (viernes), afortunadamente pasamos las pruebas (del coronavirus)”, declaró Aguirre por teléfono a Marca Claro.

