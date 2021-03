Javián pone en su sitio a Juan Camus tras su polémica despedida de Álex Casademunt

La repentina muerte del cantante Álex Casademunt ha dejado devastados a todos sus allegados. También a sus amigos y excompañeros de la primera edición de OT, donde se conocieron hace ahora dos décadas.

Uno de ellos, Javián, amigo del alma del catalán, acudió este martes a Sálvame para rendirle un sentido homenaje.

Entre otras cosas, el excomponente de Fórmula Abierta junto al propio Casademunt, habló de cómo se enteró de la trágica noticia. “Lo llamé a él y tenía el teléfono apagado, a su familia… y a la policía, no me atendieron bien, y finalmente me lo contó su primo”.

En cuanto a la polémica por la decisión de David Bustamante de cantar Dos hombres y un destino en solitario, dijo: “David le había ofrecido algo muy bonito y no se ha podido cumplir”.

Con quien sí se mostró muy crítico fue con Juan Camus y su controvertida despedida a Álex. “Es incorrecto, más que decir ‘le perdono’ debería decir ‘perdóname”, dijo rotundo y visiblemente molesto el extriunfito.

Hace unos días, Juan Camus, con quien Casademunt tuvo sus roces en el pasado a raíz de unos comentarios sobre la autoría de la canción Mi música es tu voz, el himno de OT1., quiso mostrar sus condolencias y zanjar las polémicas pasadas.

Sin embargo, sus mensajes de despedida no estuvieron exentos de controversia, pues hizo referencia a la polémica que tuvo con su excompañero. “Por respeto a quien no está ya entre nosotros y por respeto a la memoria de Álex para que se vaya en paz y tranquilo en lo que a mí respecta, deciros que he borrado mis tuits y yo le perdono públicamente”, tuiteó, aunque luego aclaró sus palabras.