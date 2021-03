Jaume Roures se querella como acusación particular contra Josep María Bartomeu en el caso ‘Barçagate’

En sus palabras también apunta contra Óscar Grau , otro de los detenidos aunque puesto ya en libertad. “Las veces que me reuní con él no tenía nivel para ser CEO. Quizás era una maravilla como jugador de balonmano, pero para el resto dejaba mucho que desear”, criticó Roures.

La estrategia general que tenía I3 Ventures para actuar con él era: “Hablar que es parte de las mafias del club (¿hacer un informe de las mafias del club?), que Roures participó en todos los procesos de corrupción del club (bajarle el tono al tema independentista, no mencionar que sea independentista para no hacer que los independentistas apoyen ciegamente a corruptos, por ejemplo)”.

You May Also Like