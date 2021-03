Jaume Roures niega haber hecho un aval personal a Joan Laporta

Orpheus Media, SL no ha pretendido ni pedido contraprestación alguna a los miembros de la Junta directiva del FCB, excepto el reembolso del coste económico de la garantia al acabar la vigencia de la misma. No se trata por tanto de ninguna operación comercial ni de obtener ningún tipo de control sobre el club o participación en su junta.

No he prestado ningún aval personal ni he abonado a nadie ninguna cantidad.

Lo que explica Roures en el texto es que en el aval a Joan Laporta está una de sus empresas, Orpheus Media , que no guarda relación alguna con Mediapro . Además asegura que no hay contraprestación alguna y que el objetivo era evitar unas nuevas elecciones blaugranas.

