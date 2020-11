Jared Kushner y Melania Trump aconsejan a Trump que acepte la derrota electoral

Y en los días desde que Don Jr. señaló a los republicanos, y en particular a los «aspirantes al Partido Republicano en 2024», por no ofrecer suficiente respaldo a las afirmaciones del presidente, el hijo mayor ha estado haciendo un esfuerzo de cabildeo entre senadores y gobernadores para publicar declaraciones de apoyo, según personas familiarizadas con las conversaciones.

El presidente, que estaba en su campo de golf en Sterling, Virginia, el sábado cuando se conocieron las proyecciones finales, no ha negado el resultado de las elecciones en privado, incluso cuando sí lo hace públicamente, dijeron fuentes a CNN. Pero continúa presionando a sus abogados para que sigan adelante con los desafíos legales que retrasarían la certificación formal de los resultados, y no ha hecho ninguna indicación pública de que esté listo para aceptar los resultados de las elecciones.

You May Also Like