Jardinero estrella de Atlanta Braves, Marcell Ozuna, es arrestado por asalto y agresión

Información de The Associated Press fue utilizada en este reporte.

Statement from the Atlanta Braves: pic.twitter.com/qISsfrUAiL

En un comunicado, los Braves dijeron: “Nos enteramos del arresto de Marcell Ozuna esta noche e informamos de inmediato a la Oficina del Comisionado. Los Braves apoyan plenamente la política de la Major League Baseball sobre violencia doméstica que enfatiza al máximo que nuestra sociedad no puede y no tolerará la violencia doméstica. violencia en cualquier forma. Hasta que se complete la investigación, no tendremos más comentarios”.

You May Also Like