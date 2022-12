Japón le rompe el corazón al mundo; Croacia está en Cuartos del Mundial Qatar 2022

El cotejo continuó y los croatas tomaron el control de las acciones tras empatar el partido, pero no supieron reflejarlo en el resultado y Japón tuvo sus oportunidades en los pies de Ritsu Joan, Takehiro Tomiyasu y Takuma Asano. La igualada predominó y en los tiempos extras no supieron causar daño en los arcos rivales, por lo que llegó la tanda de penaltis .

