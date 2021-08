Japón concede el estatus de refugiado a un portero de fútbol birmano que se negó a regresar a su país

La odisea del jugador profesional para no volver a su país comenzó a partir de un simple símbolo durante el primer partido que disputó la selección de Birmania tras el golpe de estado , correspondiente a la fase clasificatoria del Mundial de 2022 Catar. Pyae Lyan Aung hizo un saludo levantando tres dedos en los que podían leerse “We need justice” (Necesitamos justicia) cuando sonó el himno nacional antes del partido con la selección japonesa el pasado 28 de mayo.

