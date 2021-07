Japón bate el récord mundial de velocidad de internet: 319 Tbps

El resultado es una velocidad increíblemente rápida mediante este sistema que, los investigadores aseguran, es compatible con la infraestructura actual en el país, lo que se traduce en que en algún momento, al menos parcialmente, podría ser implementada como una actualización, mejorando considerablemente la velocidad de conexión a internet. Pero no esperemos tener estas velocidades, ni siquiera un 10% de ellas, pronto en nuestros hogares. Hay un largo camino por delante. [via Motherboard / Engadget]

