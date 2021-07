Janez Jansa, el ‘Trump europeo’ al que comparan con Tito y que encabeza desde hoy la Unión Europea

Cuando te llaman el Trump europeo es que tu deriva quizás no sea la que mejor se adapte a la Unión Europea. Ese es Janez Jansa , el primer ministro esloveno que ahora está en el foco porque su país preside desde este jueves y hasta diciembre el Consejo de la UE , y aunque su labor no va mucho más allá de marcar las prioridades sí que le podría servir para colocar el discurso. Un mensaje que no cala en Bruselas por ser, por una parte, cercano a los postulados de la Hungría de Orbán y, por otro, demasiado histriónico.

