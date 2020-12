Jamones y pavipollos gratis pa’ los que no trabajan a partir de este sábado

El vocero de la Presidencia de la República, Omar Ahumada anunció que a partir de este sábado se hará entrega de jamones y pavipollos de manera gratuita.

“Son 1.5 millones de piezas, que están mezcladas entre diferentes productos dentro de los cuales está el famoso picnic, pavipollos y otros productos, que van destinados a personas que no están recibiendo ingresos”, comentó Ahumada a Sertv Noticias.

Dejó claro que estos productos no son para los jubilados, servidores públicos o pensionados, sino para los que no están trabajando. “Estos productos antes eran vendidos en las naviferias, pero no podemos tener aglomeraciones, son para los que no pueden hacerle frente a una cena navideña”, agregó el funcionario.

Serán tres semanas de entrega

Estos se entregarán en diferentes lugares del país y se extenderá por un período de tres semanas, hasta culminar con la entrega de todas las piezas.

Los jamones y pavipollos se entregarán en conjunto con las bolsas con comida del programa Panamá Solidario.

La distribución será realizada por las juntas comunales y la fuerza de tarea conjunta.

Por otro lado, en cuanto al vale digital, Ahumada dijo que se mantiene en 100 dólares, desmintiendo así información falsa que señalaba que aumentaría para este mes.

