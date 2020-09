James Rodríguez hizo gol y se destacó en la victoria de Everton 5-2 sobre West Bromwich – Fútbol Internacional – Deportes

Everton goleo, aunque su partido no fue perfecto. De hecho comenzó sufriendo, porque recibió el primer gol muy temprano, a los 10 minutos, cuando el congoleño Grady Diangana abrió el marcador. Ese gol nació en un mal pase de James, que en zona ofensiva entregó mal y ahí nació el contragolpe. Mina no achicó y permitió la libertad para el remate.

You May Also Like